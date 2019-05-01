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Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin kullandığı Doğu Ekspresi, turistik olarak ilk seferini 29 Mayıs'ta yapacak.

Haber Merkezi | 01.05.2019 - 10:33..
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada "Doğu Ekspresi amacı dışında kullanılıyor." diyerek, turizme hizmet edecek yeni bir treni hizmete alacaklarını duyurmuştu.

29 MAYIS'TA SEFERLER BAŞLIYOR

Turistik Doğu Ekspresi projesinde gelinen noktaya dair bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakan Ersoy ile yaptıkları görüşmeler neticesinde, yeni trenin, 29 Mayıs tarihinde Ankara'dan Kars'a ilk seferini gerçekleştirmesi konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

TAMAMI YATAKLI VAGONDAN OLUŞACAK

Turhan, Turistik Doğu Ekspresi'nin 120 kişi kapasiteli olacağı ve tamamının yataklı vagondan oluşacağını aktardı. Ulaştırma Bakanı ayrıca, Ankara-Kars parkurunun 27 saatte tamamlanacağını belirtti.

Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor

DAHA PAHALI

Fiyatları ise halihazırda var olan Doğu Ekspresi göre daha pahalı olacak.

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