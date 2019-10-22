Turiye ile Rusya'nın yaptığı anlaşmada Kamışlı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi kentinde yapılan görüşmeler neticesinde, terör örgütü YPG'nin sınırdan 30 kilometrelik bir hatta uzaklaştırılarak, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasında anlaşmaya vardılar.

KAMIŞLI ANLAŞMA DIŞINDA

İç savaş nedeniyle üretimin durduğu, yaklaşık bin kadar petrol kuyusu bulunan ve günde 300 bin varil üretim potansiyeli olan, halen terör örgütü YPG'nin elindeki Kamışlı, Türkiye ile Rusya arasındaki güvenli bölge anlaşmasında dışarıda tutuldu.

TÜRKİYE'NİN TÜKETTİĞİ PETROLÜN YARISINI ÜRETİYOR

Türkiye'nin günde ortalama 750 bin varil tükettiği düşünülürse, petrol ticareti bakımından Kamışlı'nın önemi bir kez daha dikkat çekiyor.