Balıkesir’de 2 aracın karıştığı ölümlü trafik kazası

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kaza meydana geldi.
Öğle saatlerinde seyir halinde olan Z.A.E yönetimindeki otomobil, Mustafa Dağ'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
5 kişi yaralandı
Kazanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü Mustafa Dağ ve yanındaki A.B. (70), N.K. (40), İ.B. (70) ile diğer otomobilin sürücüsü Z.A.E ve yanındaki A.A.S. yaralandı.
Sürücü kurtarılamadı
Yaralılar, ambulanslarla Balıkesir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Dağ, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma başlatıldı
Tedaviye alınan yaralılardan A.B., N.K. ve İ.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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