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Balıkesir’de 2 aracın karıştığı ölümlü trafik kazası

Balıkesir’de 2 aracın karıştığı ölümlü trafik kazası Öğle saatlerinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralanırken sürücülerden biri ise hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.