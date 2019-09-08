Turizm bölgesinde çalmadık bahşiş kutusu bırakmadı

Antalya'nın en gözde turizm merkezlerinden Kaleiçi'ndeki bazı işletmelere hırsız dadandı.

İŞ BAŞVURUSU YAPIYOR YA DA ADRES SORUYOR

Gündüz vakti elinde 3 poşetle işletmelere iş başvurusu ya da adres sorma bahanesiyle gelen kişi, masa üzerindeki bahşiş kutularını el çabukluğuyla aldı. Şüpheli daha sonra aldığı kutuları poşete koyarak, işletmelerden ayrıldı.

GÖRÜNTÜLERLE POLİSE GİTTİLER

İşletme yetkilileri personelin hakkının bulunduğu kutuların çalınması üzere görüntülerle birlikte polise başvurdu. 3 bahşiş kutusunda yaklaşık 1000 TL paranın olduğu öğrenildi.

İş başvurusu ve adres sorma bahanesiyle gelip bahşiş kutularını çaldı İZLE

HIRSIZIN BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORLAR

Bahşiş kutusu çalınan işletmelerden birinde gündüz sorumlusu olan Kutay Kültiken, kendilerinin kısa süreliğine arka bölüme gittikleri esnada şüphelinin girişteki bahşiş kutusunu çaldığını söyledi. Kutudaki 250 TL'lik paranın arkadaşlarının hakkı olduğunu dile getiren Kültiken, "Hırsız ikinci kez yine gelip kasa bölümünü de incelemiş. Küçük olan bahşiş kutularını görmemiş. Biz de yeni bahşiş kutusu aldık. Bir an önce o hırsızın yakalanmasını istiyoruz." dedi.