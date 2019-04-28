Turizm merkezleri sezonu açtı

Güneşli havayı fırsat bilenler, Antalya ve Muğla plajlarında keyifli vakit geçirdi. Gözde turizm merkezleri, sezonu bu yıl da erken açtı.

ANTALYA'DA DENİZ SUYU SICAKLIĞI 20 DERECE

Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı 20 derece, nem oranı ise yüzde 56 olarak ölçüldü.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ile turistler, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Konyaaltı, Lara ve ilçelerdeki plajlarda doluluk oranı arttı. Bazı yerli ve yabancı turistler güneşlenmeyi tercih ederken bazıları denize girdi, bazıları ise sahilde yürüyüş yapıp, bisiklete bindi.

MARMARİS'TE DENİZ TURİZMİ BAŞLADI

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te de turistler ve vatandaşlar, güneşin ve denize girmenin keyfini yaşadı. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, ilçede günün en yüksek hava sıcaklığı 25 derece ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığı da 20 dereceye yükseldi. Sıcak havayı değerlendirenler denize girdi, plajda güneşlendi.

Deniz bisikletiyle güneşli havanın keyfini çıkaranların yanı sıra turistler su sporları merkezlerinde parasaling ve jet-skiye binerek eğlenceli zaman geçirdi.

BODRUM 25 DERECE

Deniz suyu sıcaklığının 18, hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler, denize girip güneşlendi. Sahillerde yoğunluk yaşanan turizm merkezinde, yerli ve yabancı turistler Gümbet, Bitez, Kumbahçe sahilinde denize girdi. Paşatarlası Plajı da sıcak havayla birlikte hareketlendi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede sıcak havanın etkisini 3 gün sürdüreceğini, yağış beklenmediğini bildirdi.

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