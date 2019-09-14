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Türk akademisyenin kağıt parada bakteri araştırmasına ödül

Harvard Üniversitesi ekonomi ödülünü bu yıl Türk akademisyen Habip Gedik'in de olduğu para ve bakteri geçişkenliği isimli çalışma kazandı.

Haber Merkezi | 14.09.2019 - 16:12..
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Harvard Üniversitesi'nin de sponsorları arasında bulunduğu her yıl Nobel ekonomi ödülüne karşı olarak dağıttığı IG Nobel Ödülleri'ni, bu yıl aralarında Türk araştırmacı Habip Gedik'in de bulunduğu ekip kazandı.

EN TEMİZ PARA HIRVAT KUNASI

Yarışmaya Radboud Üniversitesi Nijmegen adına katılan ekipte Profesör Andreas Voss, oğlu Timothy Voss ve Türk akademisyen Habip Gedik bulunuyor. Araştırmacılar hangi kağıt paranın daha hijyenik olduğu hangi kağıt paranın daha fazla bakteri tuttuğu üzerine yaptıkları çalışmanın sonucunda Hırvat Kunası'nın en temiz para olduğu sonucuna ulaştılar.

Türk akademisyenin kağıt parada bakteri araştırmasına ödül

Hırvat Kunası

EN KİRLİ PARA RUMEN LEYİ'Sİ

Rumen Leyi'si ise en fazla bakteri üretilmesine imkan veren en ‘kirli' para olarak belirlendi.

Türk akademisyenin kağıt parada bakteri araştırmasına ödül

LİFLİ POLİMERLERİN ETKİSİ VAR

Rumen Leyi'sinin en fazla bakteri üreten kağıt para olmasının gerekçeleri arasında parayı sahtecilikten korumak için kullanılan lifli polimerlerin etkisi olduğu belirtiliyor.

EURO BAĞIRSAKTA ÜREYEN BAKTERİLERİ ÜZERİNDE TUTUYOR

Araştırmanın sonuçlarına göre ABD dolarının da bakteri tuttuğu tespit edilirken euro banknotların bağırsakta üreyen bakterileri üzerinde daha fazla taşıdığı tespit edildi. Araştırma için ödülü alan Profesör Andreas Voss, “Bu ciddi bir bilimsel araştırma fakat mizahi bir yönle anlattığınız zaman sizi daha başarılı kılıyor” ifadesini kullandı.

Türk akademisyenin kağıt parada bakteri araştırmasına ödül

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