Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda operasyonlara Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayla 120 saat ara verilmesinin ardından sessizliğin hakim olduğu bölgede Mehmetçik, hayatın normalleşmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

ÇOCUKLARA ŞEKER VE ÇİKOLATA

Mehmetçik, Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf köyünde yıllarca terör örgütünün zulmüne maruz kalarak yaşam mücadelesi veren insanlarla buluştu. YPG/PKK işgalinden kurtarılan Tel Halaf halkına yardım elini uzatan Mehmetçik, ekmek ve gıda dağıtımı yapılan köyde, çocukları çikolata ve şekerle sevindirdi.

Dağıtılan insani yardım paketlerini taşımakta zorlanan yaşlı ve kadınlara yardımcı olan Türk komandoları, şefkat gösterdiği çocuklardan da ilgi gördü.

Türk askeri ve Suriyeli çocukların yakınlığı VİDEO

MEHMETÇİK'İN DÜN YAPTIĞI YARDIMDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR