Türk basketbolu, EuroCup'ta 3 takımla temsil edilecek

Türkiye, EuroCup'ta 2026-2027 sezonunda 3 takımla temsil edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamada, "Türk basketbolu, 2026-2027 sezonunda EuroCup'ta üç takımla temsil edilecek. Yeni sezonda Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom'un yanı sıra EuroCup'ta mücadele edecek TOFAŞ'ı tebrik ediyoruz. Tüm temsilcilerimize başarılar dileriz." denildi.

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKLERİNE İNANIYORUM"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "EuroCup'ta 2026-2027 sezonunda ülkemizi temsil edecek Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ ve Türk Telekom’a başarılar diliyorum. Türk basketbolunun Avrupa kupalarında her geçen yıl daha güçlü şekilde yer alması bizler adına büyük bir mutluluk. Kulüplerimizin yeni sezonda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.