Türkiye'nin lastik ihracatı rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye, lastik ihracatında tarihi bir başarıya imza attı.

Türk lastikleri geçen yıl 155 ülkenin yollarına çıkarken, 1,9 milyar dolarlık ihracatla rekor seviyeye ulaştı.

En fazla ihracat Avrupa ülkelerine yapıldı.

Otomobiller, motosikletler, otobüs ve kamyonlarda kullanılan kauçuktan yeni dış lastik ihracatı dikkati çekici seviyeye ulaştı.

155 ÜLKEYE LASTİK SATIŞI

Türkiye, geçen yıl 155 ülkeye lastik ihraç etti. En çok dış satımın yapıldığı bölgeler arasında Avrupa ilk sıralarda yer aldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Bu kapsamda en fazla lastik ihracatı 336 milyon 428 bin dolarla Almanya'ya yapıldı.

Bu ülkeyi 177 milyon 851 bin dolarla İtalya ve 116 milyon 704 bin dolarla Fransa izledi.

Fransa'nın ardından 99 milyon 876 bin dolarla Birleşik Krallık, 96 milyon 968 bin dolarla İspanya geldi.

İHRACATTA OTOMOBİL LASTİĞİ LİDER

Ürünlerin alt detaylarına bakıldığında, otomobil dış lastiğinin 865 milyon 524 bin dolarla ilk sırada geldiği görüldü.

Otomobil lastiklerini, 790 milyon 179 bin dolarla otobüs ve kamyon dış lastiği, 147 milyon 52 bin dolarla tarım ve orman taşıtları ile bunların makinelerinde kullanılan lastiklerin ihracatı izledi.

YARIŞ OTOMOBİLİ LASTİĞİ İHRACATINDA İTALYA İLK SIRADA

Yarış otomobili lastiği ihracatı da dikkati çekti. Türkiye, 2025'te 24 ülkeye 43 milyon 83 bin dolarlık yarış otomobili lastiği gönderdi.

Söz konusu ürünün en çok ihraç edildiği ülke 20 milyon 268 bin dolarla İtalya olurken, bu ülkeyi 5 milyon 876 bin dolarla Birleşik Krallık ve 5 milyon 657 bin dolarla ABD takip etti.

Böylece üç ülkeye yapılan ihracat 31 milyon 801 bin dolara ulaştı. Bu tutarın, toplam yarış otomobili lastiği ihracatı içindeki payı yüzde 73,8 oldu.

YIL YIL OTO LASTİK İHRACATI

Sektörün ihracatı 2021'de 1,7 milyar dolara yaklaşırken, 2022'de 1 milyar 849 milyon dolara yükseldi. Dış satım 2023'te 1 milyar 822 milyon dolar, 2024'te ise 1 milyar 781 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin lastik ihracatı geçen yıl ise 1 milyar 894 milyon dolara yükselerek verilerin derlendiği dönem itibarıyla rekor seviyeyi gördü.

Bu yılın ilk 4 ayında da dış lastik ihracatı 637 milyon 344 bin dolara ulaştı. Veriler, Türkiye'nin bu alanda net ihracatçı konumunu sürdürdüğünü gösterdi.