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Türk Tabipleri Birliği hesap veriyor

Afrin'e operasyona hazırlanırken skandal bildiri yayınlayan Türk Tabipler Birliği'nden isimler, hakim karşısına çıktı.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 10:52..
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Türk Tabipleri Birliği hesap veriyor

TSK'nın, Afrin'de teröristleri temizlemek için başlattığı operasyondan, Türk Tabipler Birliği rahatsız olmuştu.

SKANDAL BİLDİRİ

24 Ocak 2018’de "Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur" başlıklı bir skandal bildiri yayınlayan TTB üyelerinden bazıları gözaltına alınmıştı.

HAKİM KARŞISINDALAR

Haklarında açılan soruşturma sonrası TTB üyeleri, bugün hakim karşısına çıktı.

Mahkeme salonuna, CHP ve HDP'li vekiller de desteğe geldi. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Türk Tabipler Birliği'ne ziyaret gerçekleştirerek desteğini açıklamıştı.

Türk Tabipleri Birliği hesap veriyor

Türk Tabipleri Birliği hesap veriyor

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