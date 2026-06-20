Türk yatırımcıların 128 ülkede yatırımı var

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türk yatırımcıların yurt dışındaki yatırımları, 2025 sonu itibarıyla 128 ülkeye yayılırken toplam yatırım sayısı 2 bin 251’e, sermaye pozisyonu ise 69,2 milyar dolara yükseldi.

YATIRIMLARIN YARISI AVRUPA’DA

Verilere göre yatırımların 846’sı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, 464’ü ise Birleşik Krallık, Rusya ve Balkanlar gibi “diğer Avrupa ülkeleri”nde bulunuyor. AB ülkeleri, yüzde 38,3’lük payla en büyük yatırım bölgesi olurken, toplam sermayenin de yüzde 53,1’ini oluşturdu.

HOLLANDA İLK SIRADA

Ülke bazında en fazla Türk yatırımı, Hollanda’da yer aldı. Hollanda’yı Jersey, Birleşik Krallık ve ABD takip etti. Yatırımların büyük kısmı finans ve sigorta faaliyetlerinde yoğunlaşırken holding şirketleri, bu alanda öne çıktı.