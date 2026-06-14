Türk Yıldızları Kastamonu semalarında gösteri uçuşu yaptı

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Vatandaşlar izlemeye doyamıyor...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, yurdun dört bir yanında gösterilerine devam ediyor.

Adresler son olarak Kastamonu'yu gösterdi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında Kastamonu semalarında yapılan gösteri, vatandaşlardan ilgi gördü.

Kastamonu Üniversitesi Kampüsü'nde toplanan vatandaşlar ve öğrenciler, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunu ilgiyle izledi.

O ANLARI KAYDA ALDILAR

Bazı vatandaşlar uçakların manevralarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Ay-yıldızlı jetlerin yaklaşık yarım saat süren gösterisini izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.

Uçakların duman bırakarak tırmanış, dönüş ve alçalma hareketlerini yapması izleyenlerin beğenisini topladı.

TÜRK YILDIZLARI KİMDİR

Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde 7 Kasım 1992'de kurulan dünyanın sayılı süpersonik akrobasi timlerinden biri olarak yer alıyor.

"Milletimizin Gökyüzündeki Milli Takımı" olarak adlandırılan ekip, Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmektedir.