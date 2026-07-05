Türk Yıldızları NATO Zirvesi öncesi son provayı yaptı
NATO Zirvesi için Ankara'da Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu düzenlenecek. Türk Yıldızları, gösteri uçuşu öncesinde son provasını tamamladı.
Ankara NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor.
NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının buluşacağı 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
SON PROVA YAPILDI
Zirve öncesinde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Ankara'da prova uçuşu yaptı.
Türk Yıldızları, NATO Zirvesi kapsamında yarın düzenlenmesi planlanan gösteri uçuşu için son provasını tamamladı.
VALİLİK DUYURDU
Ankara Valiliği'nin Türk Yıldızları'nın yarın 15.15-15.30 saatlerinde gösteri uçuşu yapacağını duyurduğu açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:
"Türk Yıldızları ekibi tarafından, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında planlanan gösteri uçuşu; 5 Temmuz Pazar günü (son prova uçuşu), 6 Temmuz Pazartesi günü (gösteri uçuşu), 15.15-15.30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecektir."
SES UYARISI
Valilik açıklamasında, uçuşlar sırasında oluşabilecek ses nedeniyle vatandaşların tedirginlik yaşanmaması için de uyarı yapıldı. Açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu uçuşlar planlı faaliyetler kapsamında icra edilecek olup, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla konu kamuoyunun bilgisine sunulur."