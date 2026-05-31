Türk zırhlısı HIZIR’a yeni görev: İlk teslimatlar yapıldı

Türk savunma sanayiinin kara araçları üreticilerinden Katmerciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil HIZIR 4x4 Mayına Karşı Korumalı Zırhlı Araçların ilk teslimatını tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) alımı kapsamında üretilen araçlar, modern operasyonel gereksinimlere uygun şekilde yenilendi ve envantere girmeye başladı. NATO standartlarında tasarlanan HIZIR, artırılmış koruma seviyesi ve gelişmiş hareket kabiliyetiyle sahada görev yapacak.

YENİ NESİL HIZIR ARAÇLARIN TESLİMATI TAMAMLANDI

NATO standartlarına uygun geliştirilen yeni versiyon HIZIR, 3 kapılı yapısı ve 5 personel taşıma kapasitesiyle modern operasyonel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı.

Araçların üzerlerindeki Türk savunma sanayisi ürünü sistemler, entegreli görev yapacak.

400 BEYGİR MOTOR GÜCÜNDE

400 beygir motor gücüne sahip yeni nesil HIZIR, yüzde 70 dik meyil tırmanma kabiliyeti, yüksek mayın ve balistik koruma seviyesi, tam otomatik şanzımanı, yüksek manevra kabiliyeti ve kullanıcı dostu sürüş özellikleriyle dikkati çekiyor.

Katmerciler, proje kapsamında kalan teslimatların yıl sonuna kadar tamamlanacağını, araçların üretim faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

"HIZIR PLATFORMUNA YÖNELİK YURT DIŞI TALEPLER ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, NATO standartlarında, en zorlu coğrafi ve iklim koşullarına uyum sağlayacak şekilde yeniledikleri HIZIR 4x4'ün, üstün mayın ve balistik koruma seviyesiyle Mehmetçiğin sahadaki gücüne güç katacağını vurguladı.

TÜRKİYE'NİN İHRACAT HEDEFİNE KATKI

Yerli ekosistem tarafından geliştirilen alt sistemlerin entegre edildiği bu yeni versiyonun, mühendislik kabiliyetlerinin ulaştığı noktayı da gözler önüne serdiğine işaret eden Furkan Katmerci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğimiz teslimatlarımızla ordumuzun emrinde olmaya devam ederken bu başarıyı uluslararası pazarlara taşıyarak ülkemizin ihracat hedeflerine de katkı sunmayı sürdüreceğiz. HIZIR platformuna yönelik yurt dışı talepler artarak devam ediyor. Özellikle dost ve müttefik ülkelerden gelen yoğun ilgi yeni iş birliği fırsatlarını beraberinde getiriyor. İhracat odaklı büyüme stratejisi kapsamında yıl içerisinde yeni uluslararası kontratlar imzalamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda farklı coğrafyalarda görüşme ve değerlendirme süreçlerimiz sürüyor."