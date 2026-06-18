Türkiye ile İngiltere arasında 'sıfır atık' iş birliği

Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında ilk kez özel gündem maddesi olarak ele alınacak sıfır atık konusu, döngüsel ekonomi ve iklim politikalarını bir araya getirecek.

Londra'da kurulacak Sıfır Atık Merkezi; politika yapıcıları, iş dünyasını ve uzmanları buluşturarak gıda atıkları, geri dönüşüm ve sürdürülebilir üretim konularında somut çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyor.

“TÜRKİYE, COP31 HAZIRLIKLARINA SAHİP ÇIKTI”

Londra İklim Eylemi Haftası'nın kurucusu Nick Mabey, Türkiye'nin COP31 hazırlıklarında sıfır atık gündemine güçlü şekilde sahip çıktığını belirterek, Londra ile Antalya arasında önemli bir bağlantı kurulduğunu söyledi.

Mabey, önümüzdeki yıllarda sıfır atık ve döngüsel ekonomi politikalarının küresel iklim gündeminde daha üst sıralara çıkacağını ifade etti.

Mabey ayrıca, COP31'de temiz enerji, elektrifikasyon, enerji güvenliği ve iklim finansmanı konularında önemli ilerlemeler beklediklerini vurguladı. Türkiye'nin ev sahipliğindeki zirvenin, küresel iklim politikalarının geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olacağı değerlendiriliyor.