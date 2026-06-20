Türkiye-İtalya ticaretinde hedef büyüdü: 40 milyar dolar

Türkiye-İtalya Business Forumu'nda önemli mesajlar verildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-İtalya Business Forumu'nun kapanış etkinliğinde, Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini aktardı.

İki ülkenin Akdeniz bölgesindeki en güçlü ekonomik ortaklıklardan birine sahip olduğunu vurgulayan Bolat, ticari ilişkilerin karşılıklı güven ve uzun yıllara dayanan iş birliği üzerine kurulduğunu ifade etti.

ŞU ANDA TİCARET 30 MİLYAR DOLAR

Bolat, Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ticaret hacminin yaklaşık 30 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek İtalya'nın, Almanya'nın ardından Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu kaydetti.

40 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin belirlediği 40 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine dikkat çeken Bolat, bu hedefin ulaşılabilir olduğunu söyledi.

Bolat, "İtalya'daki muhataplarımız ve her iki ülkenin özel sektörleriyle birlikte çalışarak 40 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşacağız." dedi.

İTALYAN ŞİRKETLERDEN 3,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye'de faaliyet gösteren 1.600'den fazla İtalyan şirketinin bulunduğunu belirten Bolat, bu şirketlerin toplam yatırımlarının 3,5 milyar dolara yaklaştığını açıkladı.

İtalyan firmalarının altyapı, enerji, otomotiv, finans, makine ve ilaç gibi birçok sektörde faaliyet gösterdiğini aktaran Bolat, Türk şirketlerinin de lojistik, sağlık, kimya, tekstil ve konaklama alanlarında İtalya'daki yatırımlarını artırdığını ifade etti.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE ORTAK PROJELER

Türk ve İtalyan şirketlerinin yalnızca iki ülkede değil, üçüncü ülkelerde de önemli projelerde birlikte yer aldığını belirten Bolat, özellikle müteahhitlik alanında iş birliğinin daha da gelişebileceğini söyledi.

Türk müteahhitlik sektörünün bugüne kadar 138 ülkede yaklaşık 13 bin projeye imza attığını hatırlatan Bolat, Türk ve İtalyan şirketlerinin uluslararası pazarlarda daha güçlü ortaklıklar kurabileceğini vurguladı.

"STRATEJİK ORTAKLIKLAR GÜÇLENİYOR"

Savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda Türk ve İtalyan şirketlerinin stratejik ortaklıklar geliştirdiğini dile getiren Bolat, teknoloji ve sanayi alanındaki iş birliğinin her geçen gün derinleştiğini söyledi.

Bolat ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyonunun korunmasının önemine işaret ederek, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu sürecinde İtalya'nın desteğini beklediklerini ifade etti.