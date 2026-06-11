Türkiye Kadın ve Erkek Golbol Milli Takımları 2'de 2 yaptı
Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın ve Erkek Golbol Milli Takımları, gruplarında ikinci maçlarını da kazandı.
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Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın ve Erkek Golbol Milli Takımları sahaya çıktı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre Çin'in Hangzhou kentindeki organizasyonda, ikinci gün müsabakaları tamamlandı.
MİLLİLER GALİP GELDİ
C Grubu'nda yer alan Kadın Golbol Milli Takımı, Büyük Britanya'yı 10-1 mağlup etti.
Erkek Golbol Milli Takımı ise X Grubu'ndaki müsabakada Avustralya'yı 6-2 yendi.
Bu sonuçlarla milliler, gruplarında 2'de 2 yaptı.
Türkiye grup aşamasında yarın kadınlarda Çin, erkeklerde Ukrayna ile karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)