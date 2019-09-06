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Türkiye mültecileri kapıları açma konusunda ciddi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kapıları açarız" uyarısına ilişkin, "Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir" dedi.

Haber Merkezi | 06.09.2019 - 13:13..
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Avrupa Birliği, Türkiye ile yaptığı anlaşma ile mülteci sorununu kendi açısından çözdü. Ancak anlaşmada yer alan maddelerin gereği yapılmadı.

Türkiye'ye mülteciler için verilen destek sözlerinin yerine getirilmemesi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz kovalamaya devam edeceğiz. Bu yolculuk bizi farklı yere doğru götürebilir. Farklı yer nedir, oldu oldu olmadı, biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Ya destek verecekseniz verin, vermeyecekseniz kusura bakmayın." ifadelerini kullandı.

AB'DE MÜLTECİ PANİĞİ

Avrupa'nın gündemine oturan bu sözlerin ardından jet bir açıklama geldi.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Natacha Bertaud, yakın zamanda Türkiye'ye 5,6 milyar euronun kalan kısmının gönderileceğini söyledi.

"NE TEHDİTTİR NE DE BİR BLÖFTÜR"

Avrupa'da panik devam ederken bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi.

Oktay, "Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir." şeklinde konuştu.

Türkiye mültecileri kapıları açma konusunda ciddi

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