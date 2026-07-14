Türkiye, OECD'nin en başarılı ülkeleri arasında yer aldı

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "İstihdam Görünümü 2026" raporunu yayımladı.

Rapora göre; Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde reel ücretlerde ortalama yüzde 7,1 artış kaydederek OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı. Aynı dönemde OECD ortalaması yüzde 2,2'de kaldı.

EN BAŞARILI ÜLKELER LİSTESİNE GİRDİ

2021'in ilk çeyreğinden bu yılın ilk çeyreğine kadar geçen 5 yıllık sürede Türkiye'de kümülatif reel ücret artışı, ortalama yüzde 78,6 olarak gerçekleşti. Bu dönemde OECD ortalaması ise yüzde 4,9'da kaldı.

Böylece Türkiye, OECD'de en yüksek kümülatif reel ücret artışı kaydeden ülke oldu.

Türkiye'nin beş yıllık reel ücret artışı, OECD ortalamasının yaklaşık 16 katı seviyesinde gerçekleşti.

PİYASALAR GENEL OLARAK DAYANIKLILIĞINI KORUYOR

Rapora göre, OECD ülkelerinde iş gücü piyasalarında zayıflama sinyalleri görülmeye başlasa da piyasalar, genel olarak dayanıklılığını koruyor.

Bununla birlikte bölgeler arasındaki farklılıklar, istihdam ve gelir fırsatlarını önemli ölçüde etkilemeye devam ediyor.

OECD, son dönemde reel ücretlerde toparlanma görülmesine rağmen birçok ülkede ücretlerin halen 2022'deki yüksek enflasyonun yol açtığı kayıpları tam olarak telafi edemediğine dikkat çekti.

İş gücü piyasasındaki katılığın azalması, verimlilik artışındaki yavaşlama ve jeopolitik belirsizlikler, ücret artış hızını sınırlayan temel unsurlar arasında yer aldı.