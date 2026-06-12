Türkiye-Somali ticaretinde yeni dönem: İlk doğrudan kargo gemisi Mogadişu Limanı'na ulaştı

Türkiye ile Somali arasında yıllardır gelişerek devam eden stratejik iş birliği, deniz taşımacılığı alanında yeni bir aşamaya taşındı.

Türkiye’den yüklenen bir kargo gemisinin ilk kez aktarma yapmadan doğrudan Mogadişu Limanı’na ulaşması, iki ülke arasındaki ticari bağların güçlenmesi açısından tarihi bir adım olarak değerlendirildi.

Yeni hattın hizmete girmesi dolayısıyla Somali’nin başkenti Mogadişu’da resmi bir karşılama töreni düzenlendi.

MOGADİŞU LİMANI’NDA RESMİ KARŞILAMA TÖRENİ

Somali merkezli Ocean Network Shipping ile Türk denizcilik şirketi Akkon Lines iş birliğiyle gerçekleştirilen ilk doğrudan seferin limana ulaşması nedeniyle düzenlenen törene Somali ve Türkiye’den çok sayıda yetkili ile denizcilik sektörünün temsilcileri katıldı.

Tören, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Katılımcılar, yeni deniz hattının yalnızca ticari açıdan değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlenmesi bakımından da önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

TİCARET DÜNYASINDAN DESTEK MESAJI

Somali Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Abdirahman Abdilahi Aden, törende yaptığı konuşmada doğrudan deniz taşımacılığı hattının hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aden, hattın sürdürülebilir ve verimli bir şekilde işletilebilmesi için iş dünyasının da aktif destek vermesi gerektiğini belirterek, Somali ve Türk tüccarlarının yeni fırsatları değerlendirmek adına daha güçlü iş birlikleri geliştirmesinin önemine dikkat çekti.

DENİZCİLİK ŞİRKETLERİNDEN ORTAK VİZYON

Ocean Network Shipping’in Somali sorumlusu Mohamed Abdilahi, iki ülke arasında doğrudan gemi seferlerinin başlamasının lojistik maliyetlerini azaltacağını ve ticaret süreçlerini hızlandıracağını ifade etti.

Akkon Lines’ın sahibi Hakan Çapık ise yeni hattın yalnızca ticari taşımacılık açısından değil, Somali ekonomisinin gelişimine sağlayacağı katkılar bakımından da büyük önem taşıdığını söyledi. Çapık, düzenli seferlerle birlikte iki ülke arasındaki mal akışının daha hızlı ve etkin hale geleceğini belirtti.

SOMALİ BAKANINDAN “BEKLENEN HAT GERÇEKLEŞTİ” MESAJI

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, doğrudan kargo hattının Somali halkı ve özellikle ticaretle uğraşan kesimler açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin uzun yıllardır farklı alanlarda gelişimini sürdürdüğünü vurgulayan Nur, yeni hattın hayata geçmesini “Beklenen doğrudan hat gerçekleşti.” sözleriyle değerlendirdi.

Bakan Nur, bu gelişmenin iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu daha da güçlendireceğini ve Somali’nin uluslararası ticaret ağlarına erişimini kolaylaştıracağını ifade etti.

TİCARET HACMİ VE LOJİSTİK GÜCÜN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Uzmanlar, doğrudan deniz hattının devreye girmesiyle birlikte taşımacılık sürelerinin kısalacağını, aktarma maliyetlerinin azalacağını ve ticari işlemlerin daha verimli hale geleceğini belirtiyor.

Yeni bağlantının Somali’nin ithalat ve ihracat kapasitesini artırması, Türk ürünlerinin Somali pazarına daha hızlı ulaşmasını sağlaması ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini büyütmesi bekleniyor. Ayrıca lojistik altyapının güçlenmesiyle birlikte yatırım ve ticaret fırsatlarının da artacağı öngörülüyor.

GEMİYE RUHSAT PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ

Programın sonunda Somali makamları tarafından ilk doğrudan seferi gerçekleştiren gemiye ruhsat plaketi verildi. Törende ayrıca liman yönetimi ile Akkon Lines yetkilileri arasında karşılıklı plaket takdimi gerçekleştirildi.

Yetkililer, bu adımın gelecekte düzenli seferlerin önünü açacağını ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha kurumsal bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

TÜRKİYE-SOMALİ İLİŞKİLERİ ÇOK BOYUTLU ŞEKİLDE GELİŞİYOR

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkiler, 2011 yılından bu yana güvenlik, savunma, sağlık, eğitim, altyapı, enerji ve ekonomik kalkınma alanlarında önemli bir ivme kazandı.

Mogadişu’da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulan TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü aracılığıyla Somali güvenlik güçlerine eğitim desteği sağlanırken, iki ülke arasında deniz güvenliği, enerji projeleri ve kalkınma yatırımları alanlarında yürütülen iş birlikleri de sürüyor.

Doğrudan kargo hattının hizmete başlaması, mevcut stratejik ortaklığın ekonomik ayağını daha da güçlendiren yeni bir adım olarak değerlendirilirken, taraflar bu gelişmenin önümüzdeki dönemde ticaret ve yatırım ilişkilerine önemli katkılar sunmasını bekliyor.