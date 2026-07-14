Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması Ukrayna Parlamentosu'nda onaylandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bolat, Türkiye'deki onay sürecinin 2024 yılında tamamlandığını hatırlatarak, Ukrayna Parlamentosu'nun da anlaşmayı onaylamasıyla yürürlüğe giriş sürecinde önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti.

TİCARET HACMİ GEÇTİĞİMİZ YIL 3.2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Anlaşmanın, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağını vurgulayan Bolat, iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 2024 yılında 6,2 milyar dolar, 2025 yılında ise 6,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, bu yılın ilk altı ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla yaklaşık 3,2 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

KARŞILIKLI YAKLAŞIK YÜZDE 90 SERBESTLEŞECEK

Bolat, serbest ticaret anlaşmasıyla iki ülke arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 90'ının karşılıklı olarak serbestleşeceğini, Türk ihracatçılarının Ukrayna pazarındaki rekabet gücünün artacağını kaydetti.

Anlaşmanın hizmet ticaretinde de kolaylıklar sağlayacağını belirten Bolat, lojistik faaliyetlerinin güçleneceğini, müteahhitlik hizmetleri ile karşılıklı yatırımların daha şeffaf ve güvenli bir hukuki çerçevede destekleneceğini ifade etti.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin ortak olarak belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması yolunda önemli bir adım atıldığını belirterek, anlaşmanın ihracatçılara, iş dünyasına ve iki ülkeye hayırlı olmasını diledi.