Türkiye ve Güney Kore ticari ilişkileri stratejik alanlarda güçleniyor

Türkiye, Güney Kore ile iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Geçmiş yıllarda yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Avrasya Tüneli, iki ülke arasında yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki serbest ticaret anlaşması ile oluşturulan ortak komitenin 6. dönem toplantısının, 23 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

YATIRIM VE TEKNOLOJİ İŞ BİRLİĞİ

İki gün devam edecek toplantı kapsamında karşılıklı yatırımların ele alınması, dengeli bir ticaret için ileriye yönelik yol haritasının değerlendirilmesi amaçlandı.

Bu doğrultuda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, Kore Savaşı'na dayanan güçlü siyasi bağların yanı sıra ticaret, yatırım ve teknoloji işbirliği temelinde gelişiyor.

SAVUNMA SANAYİİ VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER

Özellikle 2012'de imzalanan ve 2013'te yürürlüğe giren STA ile yeni bir boyut kazanan ticari ilişkiler, son dönemlerde otomotivden savunma sanayisine, enerjiden dijital teknolojilere çeşitli alanlarda gelişiyor.

Türkiye, son dönemde özellikle nükleer enerji, yapay zeka, yarı iletkenler, batarya teknolojileri, kritik mineraller, inovasyon ve yenilenebilir enerji gibi stratejik alanlarda Güney Kore ile ortak projelerin geliştirilmesini önceliklendiriyor.

TİCARET HACMİ 50 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye'nin coğrafi olarak uzak ama yüksek ticaret potansiyeline sahip pazarlara dış satımını artırmak amacıyla geliştirdiği "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında yer alan Güney Kore, "ihracatta hedef pazar" listesinde de bulunuyor.

Söz konusu ülkeyle ikili ticaret, son yıllarda düzenli artış gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021-2025 dönemini kapsayan 5 yılda Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticaret hacmi 50,8 milyar dolar oldu. Ticaret hacmi geçen yıl 11,4 milyar doları, bu yılın ilk 4 ayında 3,7 milyar doları buldu.

İHRACAT ÜRÜNLERİ

Söz konusu ülkeye ihracatta eczacılık ürünleri, metal cevherleri, mekanik cihaz ve aletler ile su ürünleri başta gelirken, bu ülkeden ithalatta demir ve çelik, plastikler ve mamulleri ile motorlu kara taşıtları öne çıktı.

Güney Kore ile yatırım alanındaki ilişkilerin derinleştirilmesi, istikrarlı ve kalıcı işbirliğinin oluşturulması açısından önem taşımakta.

ALTAY ANA MUHAREBE TANKI

Aralarında otomotiv üreticilerinden Hyundai, tüketici elektroniği, beyaz eşya ve iklimlendirme alanında faaliyet gösteren LG gibi dev şirketlerin de yer aldığı 226 Güney Koreli firmanın Türkiye'de yaklaşık 451 milyon dolarlık yatırımı bulunuyor.

İki ülke son dönemlerde, özellikle Altay ana muharebe tankı projesi başta olmak üzere, savunma sanayisi alanındaki işbirliğini çeşitli projeler aracılığıyla sürdürüyor.

SİNOP NÜKLEER SANTRALİ

Sinop'ta inşa edilmesi planlanan ikinci nükleer santral projesinde Güney Koreli şirketlerle görüşmelere de ağırlık veriliyor.