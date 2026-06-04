Türkiye’de en çok satılan otomobil modelleri: Mayıs ayı rakamları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yüksek faizler ve dönemsel yavaşlamanın etkisiyle Mayıs ayında sert bir fren yaptı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan son verilere göre, pazar geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %22'yi aşan keskin bir daralma yaşayarak 83 bin 442 adede geriledi.

Sektörde moralleri bozan bu sert düşüşe rağmen, markalar arasındaki amansız pazar payı savaşı hız kesmedi.

İşte daralan pazarda satış adetleriyle rakiplerine fark atan ve Mayıs ayının en çok tercih edilen ilk 10 modeli…

MAYIS AYINDA EN ÇOK SATILAN MODELLER

Renault Clio HB – 3.970 adet

Renault Megane Sedan – 2.677 adet

Renault Duster – 2.400 adet

Toyota Corolla – 2.180 adet

Volkswagen Taigo – 2.090 adet

Fiat Egea Sedan – 1.888 adet

Hyundai i20 – 1.875 adet

Nissan Qashqai – 1.871 adet

Togg T10X – 1.832 adet

Hyundai Bayon – 1.722 adet