Türkiye’de en çok satılan otomobil modelleri: Mayıs ayı rakamları belli oldu
Otomobil satışları Mayıs ayında geçen yıla göre düşüş sağladı. ODMD'nin açıkladığı son verilere göre piyasadaki bu keskin daralmaya rağmen zirvedeki yerini koruyan dev modeller ve Mayıs ayının en çok satanları belli oldu.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yüksek faizler ve dönemsel yavaşlamanın etkisiyle Mayıs ayında sert bir fren yaptı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan son verilere göre, pazar geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %22'yi aşan keskin bir daralma yaşayarak 83 bin 442 adede geriledi.
Sektörde moralleri bozan bu sert düşüşe rağmen, markalar arasındaki amansız pazar payı savaşı hız kesmedi.
İşte daralan pazarda satış adetleriyle rakiplerine fark atan ve Mayıs ayının en çok tercih edilen ilk 10 modeli…
MAYIS AYINDA EN ÇOK SATILAN MODELLER
Renault Clio HB – 3.970 adet
Renault Megane Sedan – 2.677 adet
Renault Duster – 2.400 adet
Toyota Corolla – 2.180 adet
Volkswagen Taigo – 2.090 adet
Fiat Egea Sedan – 1.888 adet
Hyundai i20 – 1.875 adet
Nissan Qashqai – 1.871 adet
Togg T10X – 1.832 adet
Hyundai Bayon – 1.722 adet