Türkiye'de unutuldu sanılan dosyalar yeniden açıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalarla vatandaşların gönlünde taht kurdu.

Özellikle faili meçhul dosyalara odaklanan ve bunun için ayrı bir birim kurulduğunu söyleyen Bakan Gürlek, aydınlatılan cinayetleri de X hesabı üzerinden tek tek paylaşıyor.

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş ise YouTube kanalı üzerinden, 16 dosyaya ilişkin detayları verdi.

TEK TEK TÜM DOSYALAR İNCELENİYOR

Türkiye'de faili meçhul dosyalar yeniden açılıyor.

Ensonhaber YouTube kanalı üzerinden detayları açıklayan Altıntaş, "Faili meçhul dosyayalar yeniden inceleniyor.

Adalet Bakanlığı kaynaklı bilgi notuna göre Türkiye genelinde 75 ilde toplam 638 dosya yeniden değerlendirmeye alındı.

Bu dosyaya göre 52 ilde 147 kişinin yer aldığı 141 dosya detaylı incelemeye seçildi. 44 dosya için özel ekipler kuruldu." dedi.

16 DOSYADAN 19 OLAY AYDINLATILDI

24 Nisan 2026 tarihinde kurulan başkanlığın çalışmaları sırasında 16 dosyada, 19 olay aydınlatıldı.

Bazı dosyalarda yıllar önce alınmış ifadeler yeniden okundu, tek bir belge ise soruşturmanın seyrini değiştirdi.

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Rojda Altıntaş'ın yeniden açılan dosyalara ilişkin değerlendirmesini izlemek için Ensonhaber Youtube Kanalı'na abone olabilirsiniz.