Türkiye'de üretilecek yeni Dacia Striker tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Dacia'nın 2030 stratejik planı kapsamında geliştirilen fütüristik model Striker, resmi olarak tanıtıldı.

Hem bireysel kullanıcıları hem de filo müşterilerini hedefleyen model, ikonik "T" şeklindeki yeni LED ışık imzasını taşıyan ilk Dacia unvanını da elinde bulunduruyor.

ÜÇ FARKLI TASARIM TEK BİR GÖVDEDE

Dacia Striker, bir sedanın aerodinamizmini, station wagon genişliğini ve bir SUV modelinin arazi yeteneklerini bir araya getiriyor.

Araç, 4.62 metre uzunluğuna rağmen sadece 1.53 metre tavan yüksekliğiyle dinamik bir sürüş vadediyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Modelde LPG ile 48V hafif hibrit sistemini birleştiren versiyonun yanı sıra şehir içinde yüzde 80 elektrikli sürüş sunan 155 beygirlik tam hibrit motor seçeneği yer alıyor.

Macera tutkunları için ise beş farklı sürüş moduna sahip 150 beygir gücündeki 4x4 çekiş sistemi opsiyonu da var.

DACIA STRIKER FİYATI

Araç, zengin donanım özellikleri barındıran Essential, Expression, Extreme ve Journey adındaki dört farklı paket seçeneğiyle müşterilere sunuluyor.

Avrupa fiyatı 25 bin euronun hemen altından başlayan yeni model, yılın son çeyreğinde Türkiye'de üretilerek ÖTV muafiyeti avantajıyla satışa çıkacak.