Türkiye'de Yılın Otomobili için geri sayım başladı: İşte finalde yarışacak modeller

Sektörün en prestijli organizasyonlarından biri olan Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasında, uzman gazeteciler farklı kategorilerdeki en iyi modelleri belirlemek için online olarak oylarını kullanmaya başladı.

Ana ödülün yanı sıra tasarım, inovasyon, lansman ve premium kategorilerinde de en iyilerin seçileceği dev etkinlikte sona gelindi.

YILIN OTOMOBİLİ İÇİN 7 DEV FİNALİST YARIŞIYOR

Şubat 2025 ile Şubat 2026 döneminde Türkiye pazarında satışa sunulan yeni modeller arasından belirlenen 7 finalist zirveye oynamak için gün sayıyor.

Final turuna kalmayı başaran BMW iX3, BYD Sealion 7, Citroen C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio ve Togg T10F modelleri geçtiğimiz ay TOSFED İstanbul Park'ta detaylı test sürüşleriyle değerlendirilmişti.

FARKLI KATEGORİLERDE EN İYİLER SEÇİLECEK

Yarışma kapsamında Alpine A290, BMW iX3, Honda Prelude ve Skoda Enyaq Coupe gibi modeller Yılın Tasarımı ile Yılın Premium Otomobili kategorilerinde ödül almak için mücadele ediyor.

İnovasyon kategorisinde ise BMW, Mercedes-Benz, Hyundai ve Ford markalarının geliştirdiği yeni teknolojiler jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alındı.

Birçok önemli markanın katkılarıyla gerçekleştirilen bu prestijli organizasyonda kazananlar OGD üyelerinin oylarıyla netleşecek.

Ödüllerin dağıtılacağı 23 Haziran gecesinde Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 unvanının yanı sıra jüri tarafından seçilecek bir modele de Jüri Özel Ödülü takdim edilecek.