Türkiye’deki bu denizin suyu asla kirlenmiyor: Dünyada eşi benzeri çok az

Kuzey Ege'de, Edirne'nin Keşan ve Enez ilçeleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi kıyıları arasında yer alan Saros Körfezi, yaklaşık 60 kilometrelik uzunluğu ve güçlü akıntıları sayesinde dünyanın kendi kendini temizleyebilen nadir denizlerinden biri.

Berrak suyu ve zengin su altı yaşamı ile dalış turizminin önemli merkezlerinden olan bölge; Erikli, Yayla, Danişment, Gökçetepe, Mecidiye ve Enez gibi popüler sahilleriyle dikkat çekiyor.

Trakya’nın en önemli deniz turizmi merkezlerinden biri

AA'da yer alan habere göre, okulların kapanmasıyla birlikte Saros Körfezi'nde yaz turizmi hareketliliğinin başlayacağını ifade eden Bülent Bacıoğlu, bölgenin deniz turizminin yanı sıra doğa ve spor turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Bölgenin doğal yapısını büyük ölçüde koruyan nadir yerlerden biri olduğunu vurgulayan Bacıoğlu, "Tertemiz denizi, güzel koyları ve altın sarısı kumsallarıyla bu bölgede geçmiş yıllarda çok sayıda turisti ağırladık. Yunanistan sınırından Çanakkale'ye kadar uzanan Saros Körfezi, Keşan ve Enez ilçeleri ile sahil köyleriyle birlikte Trakya'nın en önemli deniz turizmi merkezlerinden biri konumunda bulunuyor" dedi.

Hem deniz hem doğa bir arada

Bacıoğlu, İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Balkan ülkelerine yakınlığıyla ulaşım avantajı sağlayan Saros'un, aileler için sakin ve huzurlu bir tatil adresi olduğunu ifade etti. Bölgenin sadece deniz tatiliyle sınırlı kalmadığını belirten Bacıoğlu, şöyle devam etti:

"Bölgede doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, kano etkinlikleri, sportif balıkçılık ve dalış gibi birçok aktivite gerçekleştirilebiliyor. Özellikle su altı zenginlikleriyle dikkati çeken Saros, dalış turizmi açısından Türkiye'nin öne çıkan destinasyonları arasında yer alıyor. Tatilciler burada hem doğayla iç içe vakit geçirebiliyor hem de farklı turizm deneyimleri yaşayabiliyor.”

Yatırımlar ve yeni imkanlar artıyor

Bölgedeki konaklama ve gastronomi imkanlarının her geçen yıl geliştiğini dile getiren Bacıoğlu, alternatif tatil arayanlar için kamp, çadır ve karavan turizminin de önemli seçenekler sunduğunu kaydetti.

Gelecek yıllarda Balkan ülkelerinden daha fazla turistin bölgeye ilgi göstereceğine inandıklarını aktaran Bacıoğlu, ziyaretçilere şu çağrıda bulundu:

"Ülkemizin çok fazla bilinmeyen ancak ulaşımı son derece kolay olan bu güzel köşesini daha fazla kişinin keşfetmesini istiyoruz. Yaz sezonunda ziyaretçilerin hem bölgenin doğal güzelliklerini görmelerini hem de yerel lezzetleri deneyimlemelerini tavsiye ediyoruz.”