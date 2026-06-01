Türkiye'deki elektrikli araç şarj soket sayısı 43 bini aştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan nisan ayı raporu, ülkedeki şarj altyapısının büyüme hızını gözler önüne serdi.

Altyapıdaki soket sayısı, yıllık bazda yüzde 45,8 oranında net bir artış gösterdi ve 43 bin 9 adede ulaştı.

TOPLAM KURULU GÜÇ KAPASİTESİ YÜKSELİYOR

Şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü, nisan ayında 3 bin 295 megavata kadar çıkmayı başardı.

Bu veri, Türkiye'nin şarj altyapı güç kapasitesinin son bir yılda yüzde 58,1 oranında büyüdüğü anlamına geliyor.

Elektrikli araç parkı da bu gelişime paralel olarak hızlı bir yükseliş grafiği çiziyor. Ülkedeki toplam elektrikli araç sayısı son bir yıl içerisinde yüzde 84,7 artarak 427 bin 486 seviyesine ulaştı.

Nisan ayında istasyonlarda gerçekleşen toplam elektrik tüketimi 61 milyon kilovatsaati aşmış durumda.

Bu tüketimin yaklaşık yüzde 59,98'lik kısmı yenilenebilir enerji sertifikasına sahip yeşil şarj istasyonlarından karşılandı.

Mevcut şarj altyapısının 24 bin 468 adedini AC soketler oluştururken, 18 bin 541 adedini ise DC hızlı şarj soketleri oluşturuyor.

İSTANBUL ELEKTRİK TÜKETİMİNDE ZİRVEDE

Şehir bazlı tüketim verileri incelendiğinde İstanbul'un açık ara lider konumda olduğu görülüyor.

İstanbul, Türkiye genelindeki toplam şarj tüketiminin yüzde 31,87'sini tek başına gerçekleştiriyor.

Tüketim listesinde İstanbul'u sırasıyla Ankara ve İzmir şehirleri takip ediyor.