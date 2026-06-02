Türkiye'den 47 üniversite dünya sıralamasında: Hacettepe zirvede

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin (CWUR) yayımladığı “Dünyanın En İyi Üniversiteleri” listesi, 95 ülkeden 21 binden fazla üniversitenin değerlendirilmesiyle oluşturuldu. Eğitim kalitesi, istihdam edilebilirlik, akademik kadro ve araştırma performansı gibi kriterlerin esas alındığı sıralama, küresel akademik rekabeti bir kez daha ortaya koydu.

21 BİN ÜNİVERSİTE ARASINDAN İLK 2 BİN SEÇİLDİ

CWUR’un bu yılki değerlendirmesinde toplam 21 bin 291 üniversite analiz edildi. Yapılan kapsamlı incelemenin ardından en başarılı 2 bin üniversite listeye dahil edildi.

Sıralama; eğitim, istihdam edilebilirlik, öğretim üyesi kalitesi ve araştırma performansı olmak üzere dört ana başlık altında oluşturuldu.

TÜRKİYE’DEN 47 ÜNİVERSİTE LİSTEDE

Türkiye, bu yılki listede 47 üniversiteyle temsil edildi. Türk üniversiteleri, özellikle araştırma performansı ve akademik üretim kriterlerinde farklı seviyelerde başarı gösterdi.

Türkiye’nin en yüksek sıradaki üniversitesi ise 666’ncı basamakta yer alan Hacettepe Üniversitesi oldu.

ZİRVEDE HACETTEPE, İLK 1000’DE 8 TÜRK ÜNİVERSİTESİ

Hacettepe Üniversitesi’nin ardından Türkiye’den ilk 1000 içinde yer alan üniversiteler şöyle sıralandı:

İstanbul Üniversitesi (707), Ankara Üniversitesi (733), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (736), Boğaziçi Üniversitesi (785), İstanbul Teknik Üniversitesi (813), Marmara Üniversitesi (939) ve Koç Üniversitesi (989).

Bu tablo, Türkiye’nin üst sıralarda güçlü bir akademik temsil gösterdiğini ortaya koydu.

1000 SONRASINDA GENİŞ AKADEMİK YAYILIM

İlk 1000’in dışında kalan Türk üniversiteleri de listede geniş bir dağılım gösterdi. Ege Üniversitesi’nden Gebze Teknik Üniversitesi’ne kadar çok sayıda kurum 2000’lik dilim içerisinde yer aldı.

Bu çeşitlilik, Türkiye’nin yükseköğretim sisteminde farklı şehirlerde yayılmış akademik üretim kapasitesini yansıttı.

DÜNYA ZİRVESİNDE HARVARD YİNE BİRİNCİ

Küresel sıralamada ise Harvard Üniversitesi, tüm kriterlerde tam puan alarak birinciliğini korudu.

Harvard’ı Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Stanford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi takip etti. İlk 10’da ayrıca Princeton, Pennsylvania, Columbia, Yale ve Chicago Üniversiteleri yer aldı.

AKADEMİK REKABET GİDEREK ARTILIYOR

Uzmanlar, CWUR sıralamasının özellikle araştırma performansı odaklı yapısının üniversiteler arasındaki küresel rekabeti daha görünür hale getirdiğini belirtiyor. Türkiye’nin listede yer alan üniversite sayısındaki artış ise dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.