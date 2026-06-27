Türkiye'den Venezuela'ya deprem desteği

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Türkiye, deprem felaketinin yaşandığı Venezuela için uluslararası insani yardım çalışmalarını hızla devreye aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin yardım mekanizmasının kısa sürede harekete geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, AFAD Başkanlığının koordinasyonunda hazırlanan arama kurtarma ekipleri ile insani yardım malzemelerinin, afet bölgesine ulaştırılmak üzere askeri hava köprüsü kurulduğu ifade edildi.

A400M UÇAĞIYLA AFET BÖLGESİNE SEVK EDİLDİ

Yardım operasyonunun, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi stratejik nakliye uçağıyla gerçekleştirildiği aktarıldı. Uçağın, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan kalkarak arama kurtarma personeli ve insani yardım malzemelerini Venezuela'daki depremden etkilenen bölgelere ulaştıracağı bildirildi.

TSK'NIN ARAMA KURTARMA TİMLERİ DE GÖREVDE

MSB açıklamasında, yardım faaliyetlerine yalnızca AFAD personelinin değil, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı bünyesinde görev yapan arama kurtarma timlerinin de katıldığı vurgulandı. Uzman ekiplerin, bölgede yürütülecek arama kurtarma çalışmalarına ve insani yardım faaliyetlerine destek sağlayacağı kaydedildi.

"VENEZUELA HALKININ ACISINI DERİNDEN PAYLAŞIYORUZ"

Milli Savunma Bakanlığı, açıklamasında depremden etkilenen Venezuela halkıyla dayanışma mesajı da verdi.

Açıklamada, "Deprem felaketinden etkilenen Venezuela halkının acısını derinden paylaşıyor; hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyor, felaketten zarar gören tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.