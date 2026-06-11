Türkiye'nin bal ihracatı karnesi: 5 ayda 13,5 milyon dolarlık gelir

Bal üreticileri, ihracat yapılan noktaların artırılması için çalışma yürütüyor.

Bir yandan ihracat çeşitliliği sağlanmaya çalışılırken diğer yandan göstergeler, gelecek aylarda ihracatın daha da artacağını söylüyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, ülkeden yılın ilk 5 ayında 3 bin 97 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

35 ÜLKE TÜRK BALINI TERCİH ETTİ

Söz konusu ihracattan 13 milyon 520 bin 730 dolar kazanç sağlandığını belirten İskender, bölgeden bu dönem 35 ülkeye bal dış satımı yapıldığını ifade etti.

EN FAZLA BAL İHRAÇ EDİLEN İLK 3 ÜLKE

ABD, Birleşik Krallık ve Almanya'nın bu dönem en fazla bal ihraç edilen 3 ülke olduğunu aktaran İskender, "Türkiye'den ocak-mayıs döneminde ABD'ye 4 milyon 408 bin 892 dolarlık, Birleşik Krallık'a 1 milyon 999 bin 247 dolarlık, Almanya'ya da 1 milyon 395 bin 404 dolarlık bal ihraç edildi." dedi.