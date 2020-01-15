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Türkiye’nin F-35 üretimi 2020 sonuna kadar devam edecek

ABD’li Defense One, Pentagon'un mart ayının sonuna kadar Türkiye’de gerçekleşen F-35 üretiminin tamamen biteceği açıklamasını yalanladı. Buna göre üretim, 2020 yılı boyunca sürecek.

Haber Merkezi | 15.01.2020 - 09:55..
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Türkiye’nin F-35 üretimi 2020 sonuna kadar devam edecek

Türkiye’yi, Rus S-400 alımından sonra F-35 programında çıkaran ABD, yine de jetlerin üretimi konusunda Türkiye’ye bağımlı olmaya devam ediyor.

Pentagon’un Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki F-35 parça üretiminin tamamını Mart 2020’ye kadar ABD’ye taşınacağını duyurdu.

"TAŞINMA 2020'NİN SONUNA KADAR BİTMEYECEK"

Ancak Pentagon’daki kaynaklardan gelen bilgilere göre, Lord’un bu iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

Türkiye’nin F-35 üretimi 2020 sonuna kadar devam edecek

Defense One’a Pentagon yetkilileri, F-35 parçalarının üretiminin ABD’ye taşınma işinin 2020 yılının sonuna kadar tamamlanmayacağı görüşünde.

EN KRİTİK PARÇALAR TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR

Lockheed Martin ve Pratt, ürettiği F-35’lerin en önemli parçaları için Türkiye’yle birkaç yıldan fazla sürecek bir kontrata sahip.

Pentagon yetkililerinden gelen bu bilgi, ABD’nin tüm yaptırım tehditlerine rağmen Türkiye’ye bağımlı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Türkiye’nin F-35 üretimi 2020 sonuna kadar devam edecek

Ondan fazla Türk firma, F-35’lerin 900’den fazla parçasını üretiyor. Türkiye’yi bu önemli üretim zincirinden çıkarmak da ABD’ye 500 ila 600 milyon dolarlık bir miktara mâl olacak.

 

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Türkiye’nin F-35 üretimi 2020 sonuna kadar devam edecek

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