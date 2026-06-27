Türkiye'nin gizli şehri! Evindeki duvarı yıktı, altından 18 katlı bir şehir çıktı

Nevşehir, sadece peribacalarıyla değil ilginç yeraltı şehirleriyle de turist akınına uğruyor.

Derinkuyu Yeraltı Şehri, sahip olduğu büyüklük ve mühendislik özellikleriyle ziyaretçileri hayran bırakıyor.

Yaklaşık 85 metre derinliğe ulaşan ve 18 kata kadar uzanan yapı, dünyanın bilinen en büyük kazılmış yer altı şehirlerinden biri olarak gösteriliyor.

İlginç hikaye ise 1963 yılında başladı.

Evinin bodrumunda tadilat yapan bir kişi, yıktığı duvarın arkasında gizli bir geçit keşfetti.

20 bin kişilik yaşam alanı

Araştırmalara göre Derinkuyu, yalnızca insanların saklandığı bir sığınak değildi.

Kentte mutfaklar, şarap ve zeytinyağı üretim alanları, ahırlar, erzak depoları, ibadethaneler, sınıflar ve havalandırma sistemleri bulunuyordu.

Şehirde 20 bin kişiye kadar insanın, hayvanları ve yiyecek stoklarıyla birlikte uzun süre yaşayabildi öğrenildi.

Gelişmiş havalandırma sistemi

Yer altındaki yaşamın sürdürülebilmesi için dönemin şartlarına göre oldukça gelişmiş mühendislik çözümleri kullanıldı.

Yaklaşık 55 metre uzunluğundaki havalandırma bacası, aynı zamanda su kuyusu olarak da görev yapıyordu. Böylece şehir kuşatma altında kalsa bile temiz hava ve su ihtiyacını karşılayabiliyordu.

Ayrıca katlar, içeriden kapatılabilen dev taş kapılarla birbirinden izole edilebiliyordu.

Saldırılardan korunmak için inşa edildi

Tarihçiler, yer altı şehrinin ilk temellerinin MÖ 8-7. yüzyıllarda atıldığını, daha sonraki dönemlerde ise genişletilerek özellikle Bizans döneminde Arap akınları sırasında sığınak olarak kullanıldığını düşünüyor.

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