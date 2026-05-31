Türkiye'nin kişi başına yıllık su oranı: 1,301 Metreküp

Bir ülkenin bu yönden zengin olarak değerlendirilebilmesi için kişi başına su potansiyelinin yılda 1.700 metreküpten fazla olması gerekiyor. Türkiye'de ise bu rakam 1.301 metreküp su olarak hesaplandı.

İdeal seviyeye çıkmak için iklim ve yağış rejimindeki değişikliklerden dolayı 25 hidrolojik havzada master planlarını güncellenecek.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'nin teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir 112 milyar metreküplük su potansiyeli dikkate alındığında kişi başına yılda 1.301 metreküp su düştüğü hesaplandı.

Türkiye'nin 78 milyon hektarlık toplam yüz ölçümünün yaklaşık 24 milyon hektarı ekilebilir tarım arazisinden oluşuyor.

SU ZENGİNİ ÜLKELERDE YILLIK KİŞİ BAŞINA 1.700 METREKÜPTEN FAZLA SU DÜŞÜYOR

2028 yılı sonuna kadar 7,85 milyon hektar alanın sulanabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Yarı kurak iklim özelliklerine sahip Türkiye'nin yağış rejimi, iklim ve mevsimsel özelliklerine bağlı olarak bölgesel farklılıklar gösteriyor. Bununla birlikte yıllık yağış miktarı 450 milyar metreküp olarak hesaplandı.

Rasat faaliyetleri kapsamında anlık olarak hidrometrik, hidrometeorolojik, sediment, kar ve su kalite gözlemleri yapılırken HES'lerden bırakılan doğal hayat suyu seviyeleri de izleniyor. Türkiye genelinde depolama hacmi mevcut durumda 183,82 milyar metreküp olduğu kayıtlara geçerken sulanan alanın brüt 7,28 milyon hektar olduğu tespit edildi.

25 HİDROLOJİK HAVZADA MASTER PLANLARI GÜNCELLENECEK

Ayrıca, işletmede olan sulamalarda kayıpların önüne geçilerek suyun daha etkin ve verimli kullanılabilmesi, toprağın kalitesini etkileyen drenaj sorunlarının giderilebilmesi için yenileme projelerinin ön plana çıkarılması ve klasik açık sistem sulama şebekeleri yerine modern kapalı basınçlı borulu sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkisiyle yağış miktarı ve rejiminde büyük değişimler görülüyor. Bu durum geliştirilen projelerde kaynak-ihtiyaç dengesini olumsuz yönde etkiliyor. İklim değişikliği etkilerinin dikkate alınarak mevcut projelerden maksimum fayda elde edilebilmesi ve optimum proje formülasyonlarının geliştirilebilmesi amacıyla 25 hidrolojik havzada master planlarının güncellenmesi için hazırlık yapılıyor.