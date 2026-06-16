Türkiye’nin köklü çay markalarından Tirebolu 42 Çay iflas etti

121 yıllık dev Türk çay markası...

Karadeniz'in ve Giresun'un köklü çay markalarından olan, adını ise şanlı Türk tarihinin altın sayfalarından alan "Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" için yolun sonu göründü.

MAHKEME İFLAS KARARI VERDİ

Yaşadığı mali darboğazı aşamayan efsanevi marka hakkında mahkeme iflas kararı verdi.

Bölgenin kültürel değerlerini ve çayını tüm Türkiye'ye tanıtan markanın bu trajik sonu, hem ekonomi dünyasında hem de Giresun'da büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Tirebolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 14 Mayıs 2026 tarihli (Dosya No: 2025/296 Esas, 2026/172 Karar) kararıyla şirketin resmen iflasına hükmedildi.

RESMİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Tirebolu İcra Dairesi, müflis şirket hakkında "adi tasfiye" sürecinin başlatıldığını duyurarak resmi süreci başlattı.

Şirketten alacağı olanların veya şirket malları üzerinde hak iddia edenlerin, ilandan itibaren 1 ay içerisinde belgeleriyle birlikte İflas Dairesi'ne başvurmaları gerektiği ifade edildi.

Şirkete borcu olanların ve şirket mallarını elinde bulunduranların da aynı süre zarfında durumu İflas Dairesi'ne bildirmeleri zorunlu.

Kritik süreçte ilk toplantı, 30 Temmuz 2026 günü saat 14.00’te Tirebolu İcra Dairesi’nde gerçekleştirilecek.

İSMİNİ KURTULUŞ SAVAŞI'NDAN ALIYORDU

Pek çok tüketici için mutfakların vazgeçilmezi olan Tirebolu 42, isminin arkasında aslında Kurtuluş Savaşı'nın en dokunaklı kahramanlık destanlarından birini taşıyordu.

Giresun yöresini tanıtmayı misyon edinen marka, adını Sakarya Meydan Muharebesi'nin efsanevi 42. Gönüllü Alayı'ndan alıyordu.

Hüseyin Avni (Alparslan) Bey ve 42. Alay Destanı 1876 yılında Tirebolu’nun Cintaşı Mahallesi’nde doğan Hüseyin Avni Bey, askeri kariyeri boyunca Balkan Harbi, 1. Dünya Savaşı ve Kafkas cephelerinde cansiperane mücadele etmiş bir kahramandı.

Ayaklarının donmasına rağmen birliğinin başından ayrılmayan bu yiğit komutan, 1920 yılında Pontus çetelerine karşı gönüllülerden oluşan o tarihi Nizamiye Alayı'nı (42. Alay) kurdu.

DÜŞMANLARLA GÖĞÜS GÖĞÜSE ÇARPIŞTILAR

Kurtuluş Savaşı'nın en kritik dönüm noktası olan Sakarya Muharebesi'nde en ön safta yer alan 42. Alay, Yunan ordusunun ilerleyişini durdurmak için göğüs göğüse çarpıştı. Bu destansı savunmada, askerlerinin büyük bir bölümü ve birliğin kurucusu Hüseyin Avni Bey şehit düşerek isimlerini tarihe altın harflerle yazdırdı.

Bugün iflas bayrağını çeken Tirebolu 42 markası, raflardan siliniyor olsa da, ismini aldığı Hüseyin Avni Bey ve 42. Alay'ın kahramanlık destanı Türk milletinin hafızasında yaşamaya devam edecek.