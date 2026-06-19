Türkiye'nin Los Angeles'ta kurduğu taraftar merkezine ilgi yoğun

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası, tüm heyecanıyla sürüyor...

Son olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında ABD'nin Los Angeles kentinde "Türkiye is Here" (Türkiye burada) sloganı ile kurduğu "Turkish Vibe Zone" etkinlik ve deneyim alanı, ilk gününde yoğun ilgiyle karşılaştı.

Gloria Molina Grand Park içerisinde 3 bin 50 metrekarelik alanda kurulan "Turkish Vibe Zone", yalnızca Türklerin değil bölgedeki diğer ülke taraftarlarının da ilgisini çekti.

DÜNYA KUPASI'NDA BOZKURT İŞARETİ...

Gün içerisinde oynanan Dünya Kupası maçlarının canlı yayınlandığı alana özellikle Meksikalı taraftarlar akın etti.

O anlarda Meksikalı taraftarların bozkurt işareti yaptığı görüldü.

Ortaya çıkan kare, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

TÜRKİYE'YE ÖZGÜ TANITIM

Öte yandan Türkiye'nin tanıtımına yönelik etkinliklerin düzenlendiği "Turkish Vibe Zone"da karşılaşmaların naklen sunulacağı dev ekran, çeşitli medya içeriklerinin gerçekleştirileceği içerik stüdyosu, ziyaretçilerin kullanımına açık fotoğraf kabini, Türk lezzetlerinin ikram edileceği gastronomi alanı, protokol ağırlama, röportaj alanı, medya entegrasyonunun sağlanacağı basın merkezi ve sponsor stantlarının yer alacağı marka deneyim alanları yer alıyor.

26 HAZİRAN'A KADAR ZİYARETÇİLERE AÇIK

"Turkish Vibe Zone'u ziyaret eden Türk taraftarlar da çok güzel bir ortamda bir araya geldiklerinin altını çizerek kendilerini Türkiye'de gibi hissettiklerini aktardı.

A Milli Futbol Takımı'nın yarın Paraguay'la San Francisco'da oynayacağı mücadele, Los Angeles'ta kurulan alanda dev ekranda izlenebilecek.

"Turkish Vibe Zone" 26 Haziran tarihine kadar ziyaretçileri için kapılarını açık tutacak.