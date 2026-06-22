Türkiye’nin tat savaşları: Şehirler mutfakta rekabet ediyor

Türkiye’de gastronomi, yalnızca mutfak kültürüyle sınırlı değil; şehirler arasında süregelen güçlü bir sahiplenme mücadelesine de dönüşmüş durumda.

Aynı yemeğin farklı şehirler tarafından “bizim” iddiasıyla sahiplenilmesi, zaman zaman sertleşen ama çoğunlukla renkli bir rekabeti ortaya çıkarıyor.

Adana ile Şanlıurfa kebapta, Gaziantep ile Şanlıurfa lahmacunda, Hatay ile Mersin künefede karşı karşıya geliyor.

ZENGİN MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN YANSIMASI

Türkiye’de gastronomi rekabetleri çoğu zaman kazananı olmayan tartışmalar olarak kalıyor. Çünkü her şehir kendi tarifini tarih, kültür ve gelenekle harmanlayarak sahipleniyor. Bu “tat savaşları” ise aslında Türkiye’nin zengin mutfak kültürünün en görünür yansımalarından biri olarak varlığını sürdürüyor.

LAHMACUN: ÜÇ ŞEHİRLİ REKABET

Lahmacun tartışması Türkiye’nin en bilinen mutfak çekişmelerinden biri. Gaziantep “gerçek lahmacun bizim” derken, Şanlıurfa kendi geleneğini öne çıkarıyor.

Diyarbakır ise daha ince hamur ve farklı lezzet dengesiyle bu rekabete dahil oluyor.

En büyük ayrışma ise Antep usulü (soğansız, sarımsaklı) ve Urfa usulü (soğanlı) tarifler arasında yaşanıyor.

KEBAP: ADANA–URFA HATTINDA SERT REKABET

Türkiye’de kebap denince iki şehir öne çıkıyor: Adana ve Şanlıurfa. Adana kebabı baharatlı ve yoğun yapısıyla “marka” haline gelirken, Şanlıurfa kebabı daha sade ve dengeli lezzetiyle kendine güçlü bir yer ediniyor. Bu rekabet, gastronomi dünyasında en köklü çekişmelerden biri olarak görülüyor.

ÇİĞ KÖFTE: EN HARARETLİ SAVAŞ

Çiğ köfte, Adıyaman ve Şanlıurfa arasında uzun süredir süren bir sahiplik tartışmasının merkezinde. Her iki şehir de yemeğin kendilerine ait olduğunu savunurken, bu rekabet Türkiye’nin en sert gastronomi iddialarından biri olarak öne çıkıyor.

PASTIRMA: KAYSERİ–KASTAMONU HATTINDA GELENEK MÜCADELESİ

Pastırma konusunda en bilinen rekabet Kayseri ile Kastamonu arasında yaşanıyor. Kayseri, çemenli ve sanayiye dönüşmüş üretim modeliyle öne çıkarken; Kastamonu geleneksel üretim ve tarihsel kökler üzerinden iddiasını sürdürüyor.

Sivas ise bu alanda yerel ölçekte rekabeti destekleyen şehirler arasında yer alıyor.

KÜNEFE: HATAY’IN BAŞKENTLİK İDDİASI

Hatay, künefeyi şehrin simgesi olarak görürken, Mersin de kendi versiyonunun en az Hatay kadar güçlü olduğunu savunuyor. Künefe rekabeti, Güneydoğu mutfağının en tatlı tartışmalarından biri olarak öne çıkıyor.

MENEMEN VE KUYMAK: ULUSAL VE BÖLGESEL ÇEKİŞMELER

Menemen tartışması şehirler arasında değil, ülke genelinde sürüyor: “soğanlı mı soğansız mı?” sorusu yıllardır yanıt bulmuş değil. Karadeniz’de ise kuymak–mıhlama tartışması Trabzon ve Rize arasında isim üzerinden bile devam ediyor.

DÖNER VE KUMRU: ŞEHİR MARKALAŞMASI YARIŞI

Bursa İskender döner üzerinden, Ankara yaprak dönerle, İstanbul ise modern döner kültürüyle öne çıkıyor. Ege’de ise kumru tartışması Çeşme ve İzmir arasında sürüyor.

EN BÜYÜK 5 TAT SAVAŞI

1. Çiğ köfte: Adıyaman – Şanlıurfa

2. Lahmacun: Gaziantep – Şanlıurfa – Diyarbakır

3. Kebap: Adana – Şanlıurfa

4. Baklava: Gaziantep – bölgesel rakipler

5. Künefe: Hatay – Mersin