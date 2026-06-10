Türkiye'nin yeşil dönüşümüne Avrupa Yatırım Bankasından 200 milyon euro finansman

Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları sürüyor.

Son yıllarda Türkiye'nin CDS'lerinin düşmesi ve kredi notlarının artmasıyla Türkiye'ye uygun maliyetli dış finansman akışı hızla artmaya başladı.

Bu kapsamda yeni bir anlaşma daha yapıldı.

200 MİLYON EURO TUTARINDA FİNANSMAN ANLAŞMASI

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) kaynaklarından sağlanmak üzere Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerinin desteklenmesi amacıyla, Hazine geri ödeme garantisi altında toplam 200 milyon euro tutarında iki ayrı finansman anlaşması imzalandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAYİ VE YEŞİL FİNANSMAN PROJELERİ

Bu kapsamda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKYB) aracılığıyla sürdürülebilir sanayi yatırımlarına 100 milyon euro, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) aracılığıyla da Türk ihracatçıların yeşil finansman projelerine 100 milyon euro kaynak sağlanacak.

Türkiye'nin küresel iklim hedefleri ve yeşil büyüme vizyonu doğrultusunda temin edilen finansmanla reel sektörün ve ihracatçıların yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ile yeşil ve sürdürülebilir sanayi alanlarındaki yatırımlarının desteklenmesi hedefleniyor.

BU YIL SAĞLANAN FİNANSMAN TUTARI 4,9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Söz konusu kredilerle birlikte bu yıl sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarı 4,9 milyar dolara ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin değerlendirmesinde, AYB ile yakın işbirliği sonucu Türkiye'nin kalkınma odaklı projelerine yönelik desteğin artarak devam ettiğini belirtti.

"ÜLKEMİZİN OLUMLU ETKİLERİ DIŞ FİNANSMAN ALANINDA SOMUT OLARAK GÖRÜLMEYE BAŞLANDI"

Bakan Şimşek, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin AB ile olan ilişkilerindeki pozitif ivmenin olumlu etkileri, dış finansman alanında somut olarak görülmeye başlandı. Bu çerçevede, AYB ülkemizin kalkınma önceliklerine destek vermek amacıyla uygun koşullu finansman olanaklarını 2023 yılında deprem sonrası imar çalışmaları için verilen kredi hariç olmak üzere 8 yıl aradan sonra tekrar harekete geçirdi."