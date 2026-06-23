Türkiye'ye de gelecek: Yeni Renault Megane E-Tech tanıtıldı

Fransız üretici Renault, kompakt elektrikli segmentindeki gücünü artırmak amacıyla iddialı modeli Megane E-Tech Elektrikli sürümünü kapsamlı yeniliklerle güncelledi.

Tasarımdan batarya teknolojisine kadar birçok önemli geliştirme barındıran bu otomobil, 2026 yılının son çeyreğinde Türkiye pazarında satışa sunulacak.

TASARIMDA MODERN VE SPORTİF DOKUNUŞLAR

Aracın farlar dışındaki ön bölümü tamamen yenilenirken, elmas desenli gündüz farları ve yeni ışık imzası dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Parlak siyah kapalı radyatör ızgarası ile 3 boyutlu arka aydınlatmalar modele oldukça modern bir görsel kimlik kazandırıyor.

Dünyada bir ilk olan hücreden pakete mimarili 67 kWh kapasiteli LFP batarya, yenilenen araca 500 kilometreye varan yüksek bir menzil sağlıyor.

DC hızlı şarj gücü 165 kW seviyesine çıkarılan araç, yaklaşık 24 dakikada yüzde 15'ten yüzde 80 doluluk oranına ulaşabiliyor.

Toplamda 220 beygir güç üreten elektrikli motoru sayesinde araç, 0'dan 100 km/s hıza sadece 7.6 saniyede çıkabiliyor.

Bünyesinde sesli komutlar için Google Gemini yapay zeka desteği barındıran model, Techno ve Esprit Alpine olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle yollara çıkacak.