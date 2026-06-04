Türkiye'ye de gelecekler: Yeni Fiat Grizzly ve Grizzly Fastback tanıtıldı

Stellantis yatırımcı günündeki ilk gösterimin ardından resmiyet kazanan yeni Grizzly ailesi, Fiat'ın küresel pazardaki gücünü artırmayı hedefliyor.

İtalyan üretici, bu yeni modellerle birlikte geniş kitlelere hitap eden erişilebilir aile mobilitesini bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

GENİŞ AİLELER İÇİN MAKSİMUM KONFOR

Grande Panda modeline kıyasla daha büyük boyutlara sahip olan standart Grizzly versiyonu, özellikle uzun yolculuklar yapan ailelerin konforu için tasarlandı.

Araç, günlük yaşamda yüksek pratiklik sağlayan fonksiyonel yapısıyla ve maksimum iç hacim sunan tasarımıyla dikkat çekiyor.

Ailenin Fastback versiyonu ise arkaya doğru eğimli tavan hattı sayesinde kardeşine göre çok daha şık ve sportif bir dış görünüm sunuyor.

ELEKTRİKLİ MOTOR SEÇENEKLERİ

Temel altyapısını standart modelle paylaşan bu sportif versiyon da dahil olmak üzere her iki araçta hem tamamen elektrikli hem de geleneksel motor seçenekleri yer alacak.

RESMİ SATIŞLAR 2027 YILINDA BAŞLIYOR

Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika pazarlarında boy gösterecek olan yeni SUV modellerinin tüm teknik detayları yılın ilerleyen günlerinde netleşecek.

Fiat CEO'su Olivier Francois, Grizzly ailesinin farklı ihtiyaçlara ve yaşam tarzlarına göre tasarlanarak markanın ürün gamını başarıyla tamamlayacağını ifade etti.