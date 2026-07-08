Türkücü Ceylan oğlu 31 oldu! Paylaşımı gündem oldu

Bir dönemin en popüler şarkıcılarından 52 yaşındaki Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Oğlunun yeni yaşını kutlayan ünlü türkücü, birlikte çekilen karelerine şu notu düştü: "Yiğit'im canım oğlum iyi ki doğmuşsun, iyi ki senin annen ben olmuşum. Nice mutlu yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum."

Ceylan'ın bu sevgi dolu paylaşımı kısa sürede hayranları tarafından beğeni ve tebrik yağmuruna tutuldu.