Tuzla'da halk otobüsüyle tırın çarpıştığı anlar

İstanbul Tuzla'da yaşanan kazayla ilgili soruştuma başlatıldı.
Hacı Ahmet Demirhan yönetimindeki özel halk otobüsü, Mücahit Çağpınar yönetimindeki tırla kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ve otobüste bulunan 7 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Otobüste bulunan yolculardan, Khaula A., Tamer Y., Merve G., Mert Ali G., Rabia E., Sabahat A., Abdukadir D. Olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Tuzla'da halk otobüsüyle TIR'ın çarpıştığı kaza kamerada VİDEO