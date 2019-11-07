Twitter’ın 2 eski çalışanı ABD’de casuslukla suçlandı

Suudi Arabistan hükümeti için kişisel bilgi topladıkları iddia edilen eski Twitter çalışanlarından iki isimden biri ABD vatandaşı Ahmad Abouammo, diğeri Suudi Arabistan’dan Ali Alzabarah olarak belirtildi.

Casuslukla suçlanan üçüncü kişi olan Suudi vatandaşı Ahmed Almutairi'nin ise, Twitter çalışanlarıyla Suudi yetkililer arasında aracılık yaptığı iddia ediliyor.

ARACILIK YAPAN KİŞİ TUTUKLANDI

Suçlamalarda Almutairi’nin, 2 Twitter çalışanı ile Suudi yetkililer arasında aracılık yaptığı iddia edildi. Ahmad Abouammo, çarşamba günü çıkarıldığı Seattle Mahkemesince tutuklandı.

Ayrıca sahte belgeler düzenlemek ve FBI’ya yalan beyanda bulunmakla da suçlanan Abouammo, 2015 yılında Twitter'daki medya ortaklık yöneticiliği görevinden ayrıldığını söyledi. Bir sonraki duruşma ise cuma günü görülecek.

6 BİN KULLANICININ BİLGİLERİNE ERİŞMİŞ

Eski Twitter mühendisi Ali Alzabarah ise 2015 yılında Suudi ajanlar tarafından işe alındıktan sonra 6 binden fazla Twitter kullanıcısının kişisel bilgilerine erişmekle suçlandı. Ali Alzabarah ve Ahmet Almutairi’nin, Suudi Arabistan’da olduğu düşünülüyor.

Müfettişler, Alzabarah'ın denetçileri tarafından karşılandığını, eşi ve kızıyla Suudi Arabistan’a kaçmadan önce idari izin aldığını belirtti. New York Times gazetesi, Suudi vatandaşların ABD’de casusluk yapmakla ilk kez suçlandığını iddia etti.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Dünya ile ilgili görüşlerini paylaşmak ve iktidarı eleştirmek için Twitter'ı kullanan birçok kişinin karşılaştığı inanılmaz riskleri anlıyoruz. Kişilerin gizliliklerini ve yeteneklerini koruyacak araçlarımız var.” ifadeleri kullanıldı. ABD'nin Orta Doğu’daki önemli müttefiki ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından uluslararası kınamaya rağmen krallıkla yakın ilişkiler kurmuştu.