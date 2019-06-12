UBER gitti, taksi plaka fiyatları fırladı

31 Mayıs günü kullanıcılarına attığı mail ile Türkiye'den çekilme kararı aldığını açıklayan UBER'den sonra taksiciler, rahat bir nefes aldı.

Taksi plakası sahipleri, UBER'in Türkiye'deki faaliyetlerine son verme kararıyla birlikte fiyatları yukarı çekti.

12 GÜNDE YÜZDE 70 ARTIŞ

1 milyon liradan alıcı bulan taksi plakaları, 12 günde 1,7 milyon liraya yükseldi. Buna bağlı olarak da taksi plakası kiraları da arttı.

7 bin 500 ile 9 bin lira seviyesinde olan plaka kiraları, bir anda 10 bin liranın üzerine tırmandı.

İNDİ BİNDİNİN FİYATI 15 LİRA OLACAK

Taksi fiyatlarına gelecek zamların da fiyatların artmasına neden olduğu biliniyor.

Temmuz ayından itibaren taksi fiyatlarına yüzde 30 zam gelmesi bekleniyor. Planlanan zamlara göre taksilerde indi bindi fiyatı 10 liradan 15 liraya çıkacak. Taksimetre açılışı da 4 liradan 6 liraya çıkacak.