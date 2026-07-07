Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri 2026: Nasıl başvuru yapılır?

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2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları sürerken, öğretmen adaylarının gözü kulağı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden gelecek açıklamalara çevrildi.

Ücretli öğretmenlik için merak edilen başvuru takvimi ve şartları merak ediliyor.

2026 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman?

Ücretli öğretmenlik başvuruları için ülke genelinde geçerli olan tek bir merkezi tarih bulunmuyor.

MEB koordinasyonunda yürütülen süreçte, başvuru tarihleri il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından kendi ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı belirleniyor.

Genel uygulama olarak başvuruların büyük bir bölümünün Temmuz ve Ağustos aylarında başlaması bekleniyor.

Başvuru nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvuruları, bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir. Genellikle şu yöntemlerle gerçekleştirilir:

İlgili il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne şahsen başvuru,

e-Devlet üzerinden alınan ön başvurular (bazı illerde),

Çevrim içi başvuru sistemleri üzerinden kayıt oluşturma.

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Diploma veya mezuniyet belgesi,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Pedagojik formasyon belgesi (ilgili branşlarda zorunlu olabilir),

Adli sicil kaydı,

Sağlık beyanı,

Başvuru formu.