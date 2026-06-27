Uçurumda ot temizlerken buldu, yetkililer bölgeyi ablukaya aldı: 70 kilo altın çıktı

Çin'in Shanxi eyaletinde bir çiftçi ot temizliği yaptığı sırada kayalık bir alanın kenarında sert bir cisme rastladı.

Taş sandığı cismi çıkarmaya çalışırken, toprak altında gömülü ahşap bir sandık buldu.

Sandığın kapağını açtığında ise karşısına altın külçeleri ve çok sayıda altın eser çıktı.

İlk etapta bulunan altınlardan çevresindekilere dağıtmayı düşünen çiftçi, daha sonra sandığın üzerindeki işlemeler ve yazıların tarihi değere işaret ettiğini fark etti.

Ertesi gün durumu yetkililere bildiren çiftçinin ihbarı üzerine bölge güvenlik çemberine alındı.

70 kilo altın

Arkeologların yaptığı incelemelerde sandıktan çıkarılan 193 altın eserin toplam ağırlığının yaklaşık 70 kilogram olduğu belirlendi.

Hazinenin Tang Hanedanlığı döneminde yaşayan ünlü komutan An Lushan ile bağlantılı olabileceğini değerlendirildi.

Çiftçi ödüllendirildi

Yetkililer, tarihi mirasın korunmasına katkısı nedeniyle çiftçiyi ödüllendirirken, ele geçirilen eserler incelemeye alınarak devlet korumasına teslim edildi.