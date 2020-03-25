Uçuşları iptal edilen yolculara kolaylık

Koronavirüs salgını nedeniyle havayolu ulaşımı durma noktasına geldi, yurtdışı uçuşlarının neredeyse tamamına yakını durduruldu.

Bu durum karşısında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de karar yayınladı.

DEĞİŞİKLİK YA DA İADE MÜMKÜN

5 Şubat 2020 tarihinden sonra yapılacak uçuşlar için alınan karara göre, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolcunun hava taşıma işletmesinin boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı getirildi. Yolcu, açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ayın sonrasında hava taşıma işletmesinden alabilecek.