taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4529
Euro
6.9694
Altın
1606.76
Borsa
89286.22
Gram Altın
334.664
Bitcoin
43595.45

Uçuşları iptal edilen yolculara kolaylık

Koronavirüs nedeniyle uçuşların yapılamaması durumunda biletler açığa alınacak ve değişiklik yapılabilecek.

AA | 25.03.2020 - 08:06..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüs salgını nedeniyle havayolu ulaşımı durma noktasına geldi, yurtdışı uçuşlarının neredeyse tamamına yakını durduruldu.

Bu durum karşısında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de karar yayınladı.

DEĞİŞİKLİK YA DA İADE MÜMKÜN

5 Şubat 2020 tarihinden sonra yapılacak uçuşlar için alınan karara göre, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolcunun hava taşıma işletmesinin boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı getirildi. Yolcu, açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ayın sonrasında hava taşıma işletmesinden alabilecek.

İlginizi Çekebilir
THY, 5 şehir hariç tüm yurt dışı seferlerini durdurdu
Türk Hava Yolları, Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York ve Washington dışındaki tüm yurt dışı seferlerini 27 Mart itibarıyla 17 Nisan'a kadar erteledi.
Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'dan kötü haber
Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki genç file bekçisi Altay Bayındır'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Valla Kanyonu artık seyir terasında izlenebilecek
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan, 'dünyanın en derin ikinci kanyonu' olarak gösterilen Valla Kanyonu'na yaptırılan Muratbaşı Seyir Terası hizmete girdi.
Doğu Ekspresi yazın başka kışın başka güzel
Uzun yıllardan bu yana Ankara-Kars arasında seyrüsefer eden Doğu Ekspresi en çok kış aylarında tadına doyum olmaz bir seyahat vaat ediyor ama yine de yazı ayrı, kışı ayrı bir tat sunmaya devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
332
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
72
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
37
Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek
Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek
19
Manisa'da kapalı kafeye giden 2 kişi çalışanı bıçakladı
Manisa'da kapalı kafeye giden 2 kişi çalışanı bıçakladı
31
Evde tıraş yapan berberler uyarıldı: Ruhsatınız iptal olur
Evde tıraş yapan berberler uyarıldı: Ruhsatınız iptal olur
31
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesi bitti
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesi bitti
32
[+] Görüş bildir