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Ucuz ete zam geldi

Ramazan öncesi kırmızı ete olan talep fiyatları artırdı. Bazı illerde et kuyruğu var.

AA | 25.04.2019 - 09:36..
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Ucuz ete zam geldi

Kırmızı et fiyatlarının yeterince pahalı olması yıllardır vatandaşın şikayet ettiği bir konu.

Devlet bu doğrultuda harekete geçerek üç büyük market ile anlaşarak ucuz et satışına başladı. Ucuz et satışında 1 kilogram kıyma 28 liraya, 1 kilogram dana kuşbaşı ise 31 liraya satılıyordu.

Bu fiyatlar maddi durumu iyi olmayan vatandaşları sevindirdi.

Ucuz ete zam geldi

YÜZDE 35 ZAM

Ancak yükselen enflasyonun da etkisiyle et fiyatlarına yine zam geldi. Ucuz et satışında kıymanın kilogram fiyatı 39 liraya, dana kuşbaşının kilogram fiyatı ise 42 liraya çıktı. Genel zammın yaklaşık yüzde 35 oranında olduğu belirtiliyor.

RAMAZAN ÖNCESİ YOĞUN TALEP VAR

Ramazan ayı öncesi Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğüne ait satış mağazasından ucuz et alabilmek için kuyrukta bekleyen Erzurumlu ve Sivaslı vatandaşlar dün haber olmuştu.

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