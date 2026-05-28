Uganda, Ebola salgını nedeniyle KDC ile olan sınırını kapattı

Tüm dünya Hantavirüs’e odaklanmışken, Ebola salgını yeniden gündeme geldi.

Afrika’da zaman zaman görülen, hızlı yayılması ve yüksek ölüm oranıyla bilinen Ebola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden (KDC) Uganda’ya geçti.

3 EBOLA VAKASI AÇIKLANMIŞTI

23 Mayıs’ta Uganda Sağlık Bakanlığı tarafından 3 yeni Ebola vakasının doğrulandığı bildirilmiş, önlemlerin alınacağı belirtilmişti.

Bugün ise Uganda Sağlık Bakanlığı, Ebola salgınına karşı önlem almak amacıyla KDC ile olan sınırın kapatıldığına ilişkin açıklama yaptı.

"DERHAL GEÇİCİ OLARAK KAPATILIYOR"

Açıklamada, “Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile olan sınırını derhal geçici olarak kapatıyor. İstisnalar; yetkili Ebola müdahale ekipleri, insani yardım operasyonları, gıda ve kargo taşımacılığı ile sıkı sağlık tarama ve izleme protokolleri kapsamında yürütülen güvenlik faaliyetleri olacak.” ifadelerine yer verildi.

DÜZENLİ KONTROLLER YAPILDIĞI AKTARILDI

Bakanlık, KDC’den gelen herkes için 21 günlük karantina uygulandığını ve sınır yakınındaki okullarda öğrenim gören öğrenciler için düzenli kontroller yapıldığını aktardı.

7 ÖLÜM DOĞRULANDI

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel acil durum ilan ettiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola’ya bağlı 7 ölümü doğruladı.

DSÖ ayrıca 220'den fazla şüpheli ölüm ve 900 şüpheli vaka tespit etti.