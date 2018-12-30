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Uğur Dündar yılın adamlarını seçti

Hakaret ve tehdit dolu ifadeleri yüzünden toplumda tepkilere neden olan Metin Akpınar, Müjdat Gezen ve Yılmaz Özdil'e, Uğur Dündar'ın desteği var.

Haber Merkezi | 30.12.2018 - 17:19..
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Gazeteci Uğur Dündar'ın Halk TV'deki programına çıkardığı 3 konuk; Müjdat Gezen, Metin Akpınar ve Yılmaz Özdil sarf ettikleri hakaret içerikli sözlerle geçtiğimiz yıl sık sık gündemi meşgul etti.

HAKARET VE TEHDİT TEPKİLERE NEDEN OLDU

Son olarak Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın, geçtiğimiz hafta programda dile getirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve tehdit içeren sözler, tepkilere neden oldu.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar savcılığa ifade verdi.

"DÜŞÜNCELERİ YÜZÜNDEN LİNCE UĞRADILAR"

Yaşanan gelişmeler sonrası bu isimlere destek açıklamaları yapan Uğur Dündar, son yazısında desteğini ileri seviyelere taşıdı. Dündar; Müjdat Gezen, Metin Akpınar ve Yılmaz Özdil'i yılın adamları seçtiğini açıkladı.

Dündar, ayrıca yazısında, bu isimlerin düşünceleri yüzünden lince uğradıklarını belirtti.

Uğur Dündar yılın adamlarını seçti

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